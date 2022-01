21 grudnia 2021 roku zmarł Żora Korolyov. Tancerz od lat był związany z show-biznesem, a największą popularność przyniósł mu program "Taniec z Gwiazdami", gdzie przez lata trenował z celebrytami.



Nagła śmierć Żory Korolyova poruszyła wiele osób. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów gwiazd, które w ten sposób postanowiły pożegnać tancerza. Na swoim instagramowym profilu posty opublikowali m.in. Dominika Gwit, Kasia Cerekwicka i Karolina Gorczyca.



Żora Korolyov był niezwykle lubiany, a przez lata zyskał wielu przyjaciół, którzy do tej pory nie mogą pogodzić się z jego odejściem. Jego pamięć postanowiła uczcić Natalia Niemen. W mediach społecznościowych opublikowała wzruszający wiersz.



Twórczość Natalii Niemen poruszyła wiele osób. Wiersz spotkał się z pozytywnym odbiorem i dotarł również do partnerki tancerza. Ewelina Bator postanowiła skomentować post Natalii Niemen.

Kochanie... Tęsknimy za Tobą i będziemy zawsze pamiętać i wspominać. Żorka bardzo lubił, jak o Nim mówiono lub pisano, każdy ARTYSTA to lubi. Myślę, że jest dumny i szczęśliwy czytając tak piękny wiersz. Dziękujemy Ci za to!

