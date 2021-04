Natalia Oreiro była jedną z największych gwiazd końca lat 90. Ogromną popularność przyniosła jej rola Milagros w argentyńskiej telenoweli "Zbuntowany anioł". W Polsce gwiazda była wręcz uwielbiana! Jak dziś wygląda?

Natalia Oreiro urodziła się w 1977 roku w Urugwaju i już jako nastolatka miała na koncie występy w kilkudziesięciu reklamach! W połowie lat 90. jej kariera mocno przyspieszyła, a aktorka wywalczyła sobie role w popularnych telenowelach takich jak "90-60-90 modelos" i "Valeria". Równolegle do kariery aktorskiej, Natalia rozwijała również karierę muzyczną - nagrała kilka utworów do filmów i seriali, a w efekcie również album, który odniósł spory sukces i ugruntował jej pozycję na rynku latynoskim. Jak miało się wkrótce okazać, był to zaledwie początek jej barwnej kariery.

W 1998 roku Natalia otrzymała rolę Milagros w serialu "Zbuntowany anioł", w którym zagrała u boku przystojniaka z Buenos Aires, Facundo Arany. Fani pokochali serial i jego główną bohaterkę, hitem okazała się również, promująca produkcję, piosenka "Cambio Dolor", która szybko odniosła międzynarodowy sukces. Ogromną popularnością cieszył się również cały, promujący serial album "Natalia Oreiro" z 1998 roku.

Natalia Oreiro ma na koncie role w kilkudziesięciu telenowelach i kilkunastu filmach. Pięć lat temu wcieliła się w głośną rolę piosenkarki i autorki tekstów, Gildy, a w marcu miał premierę najnowszy film gwiazdy "Magiczna noc". Natalia wciąż stawia również na muzykę i regularnie nagrywa. Ostatnio współpracuje z Bajofondo, popularnym zespołem grającym argentyńskie tango.