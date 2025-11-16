Natalia Oreiro, niekwestionowana gwiazda przełomu lat 90. i 00., która pierwsze sukcesy artystyczne zaczęła odnosić już jako nastolatka, nie zamierza jedynie odcinać kuponów od zdobytej dekady temu popularności. Gwiazda wciąż jest aktywna zawodowo i regularnie serwuje fanom niespodzianki!

Co słychać u Natalii Oreiro?

Choć Natalia Oreiro kojarzona jest głównie z takimi produkcjami jak "Zbuntowany anioł", "Kachorra to ja" i "Jesteś moim życiem", to nie ograniczała się jedynie do telenoweli. Gwiazda ma dziś na koncie kilkadziesiąt ról filmowych i apetyt na więcej. Kilka lat temu wcieliła się w piosenkarkę i autorkę tekstów, Gildę, a w marcu 2021 roku premierę miał jej film "Magiczna noc".

W 2022 roku Oreiro podjęła się roli Evity w serialu "Santa Evita", zagrała także w "Naprawmy dziś świat" i miniserialu "Losi, el espia arrepentido". Ostatnie lata również były dla gwiazdy bardzo pracowite - w 2023 roku pojawiła się w produkcji "Asfixiados", a w 2024 - w filmie "Z mamą mi nie po drodze". Teraz pochwaliła się fanom nowym projektem!

Natalia Oreiro zapowiedziała swój nowy film. Polacy zobaczą ją też na Netflixie

Natalia Oreiro opublikowała właśnie na Instagramie post, będący zapowiedzią jej nowego filmu.

- "Adrián Suar i Natalia Oreiro po raz pierwszy razem na dużym ekranie w nowej komedii "Yo, Narciso" w reżyserii Suara. Z niesamowitą obsadą: Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler i Camila Peralta. I specjalny udział Morii Casán. Premiera filmu w 2016 roku" - czytamy w poście.

Gwiazda załączyła też filmik z planu. Natalia prezentuje się w kilku stylizacjach, w tym w bardzo luźnej, wręcz młodzieżowej - dżinsach rurkach, białym t-shircie i kamizelce. Patrząc na nią aż trudno uwierzyć, że skończyła już 48 lat i debiut ma już dawno za sobą. Wciąż wygląda jak nastolatka!

Jesienią do argentyńskich kin wszedł także 105-minutowy dramat - thriller "Kobieta w kolejce", opowiadający o życiu Andrei Casamento (Natalia Oreiro), założycielki latynoamerykańskiej siatki krewnych więźniów i jednej z dziesięciu przedstawicieli świata w Komitecie ONZ ds. Zapobiegania Torturom. W Polsce będzie go można obejrzeć na platformie Netflix, prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

