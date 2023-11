Natalia Oreiro, jedna z największych gwiazd przełomu lat 90. i 00., nie tylko w Ameryce Południowej, ale także u nas, od wielu lat aktywnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 1,5 miliona fanów. Urugwajska aktorka i wokalistka, która pierwsze sukcesy artystyczne zaczęła odnosić już jako nastolatka, pojawiała się w takich hitowych telenowelach jak "90-60-90 modelos" czy "Valeria", ale prawdziwą popularność przyniósł jej serial "Zbuntowany anioł", w którym wcieliła się w szaloną Milagros.

Reklama

Równolegle do kariery aktorskiej Natalia rozwijała również muzyczną - nagrała kilka utworów do filmów i seriali i finalnie album-ścieżkę dźwiękową do "Zbuntowanego anioła", który odniósł ogromny sukces, a piosenka "Cambio dolor" do dziś uważana jest za jeden z największych hitów lat 90.

Dziś Natalia Oreiro ma na koncie role w kilkudziesięciu telenowelach i kilkunastu filmach. Kilka lat temu wcieliła się w piosenkarkę i autorkę tekstów, Gildę, a w marcu 2021 roku premierę miał jej film "Magiczna noc". W 2022 roku wcieliła się w rolę Evity w serialu "Santa Evita", zagrała także w "Naprawmy dziś świat" i miniserialu "Losi, el espia arrepentido". W lipcu tego roku premierę miał jej najnowszy film "Prawie martwa".

Natalia Oreiro wciąż cieszy się ogromną popularnością i miłością fanów, którzy śledzą jej media społecznościowe i kibicują jej przy pracy nad kolejnymi projektami. Od czasu do czasu Natalia dzieli się też z nimi migawkami z prywatnego życia. Teraz wrzuciła zdjęcie bez makijażu i zebrała mnóstwo komplementów.

Natalia Oreiro zaskoczyła w naturalnej odsłonie. Pozuje bez cienia makijażu

Natalia Oreiro regularnie wrzuca na Instagrama zdjęcia z branżowych imprez czy efekty spektakularnych sesji zdjęciowych. Teraz postanowiła jednak zaskoczyć i pochwaliła się fanom fotką z domowych pieleszy. Aktorka i wokalistka pozuje na niej bez makijażu, za to w okularach i zwykłym, szarym t-shircie. Z kolejnych fotek i z zamieszczonego wpisu wynika, że pilnie pracuje nad nową rolą:

W poniedziałek ruszam z nowym filmem, pierwszym wyreżyserowanym przez moją kochaną @ml_berch Oto jestem, studiuję z entuzjazmem i miłością

- napisała, a fani natychmiast zaregowali:

- "Ale ekscytacja Nati", "Bez cienia makijażu nadal przepiękna", "Wszystkiego najlepszego na tę nową podróż", "Przepiękna", "Cóż za piękność Nati! Jesteś prześliczna. Chcę cię zobaczyć!" - piszą podekscytowani.

Wam też podoba się Natalia w takiej naturalnej odsłonie?

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Spisek na Eurowizji Junior? Są pewni, że Polka dlatego przegrała

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zbliżenia”. Katarzyna Bonda o nowej miłości, natchnieniu, zmianach i książce „Na uwięzi” INTERIA.PL