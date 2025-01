Emocje po wspomnianej gali jeszcze nie opadły, a gwiazdy miały kolejną okazję do uczestnictwa w kolejnym wydarzeniu. Gala National Board of Review w Nowym Jorku również przyciągnęła tłumy gwiazd, które i tym razem mogły pochwalić się swoimi stylizacjami.

Kidman nie zawiodła też, jeśli chodzi o stylizację. Na pierwszy rzut oka jej czarna, długa sukienka raczej nie należała do zbyt wyróżniających się. Można by napisać, że Kidman po prostu postawiła na klasykę.

Wszystko zmieniło się, gdy aktorka podczas pozowania na ściance odwróciła się tyłem do fotoreporterów . Okazało się, że główną rolę w czarnej sukience odgrywa obszerne wycięcie na plecach zdobione biżuterią przypominającą perły. Znajdowały się one nie tylko z tyłu kreacji, ale również na sznureczkach znajdujących się w jej dolnej części czy przy rękawach.

Kidman uzupełniła swój look pasującą biżuterią , która pięknie skomponowała się z czarną kreacją. Zwieńczeniem były szpilki ze szpiczastym noskiem.

Wystarczy wspomnieć o czerwonej sukni Balenciagi, w której pojawiła się pod koniec listopada na gali GQ Men of the Year Awards 2024. Tył kreacji zdobiło wiązanie przypominające sznurowany gorset, co dodało jej zmysłowego akcentu.