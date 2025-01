Pamela Anderson jakiś czas temu zrezygnowała z mocnego makijażu. Aktorka stawia na naturalność i najczęściej możemy ją zobaczyć w wersji "saute". Od czasu do czasu robi drobne wyjątki i decyduje się na delikatny make-up podkreślający urodę i mocniejszą szminkę.

Na tę okazję Pamela wybrała czarną suknię projektu Oscara de la Renty. Dobrała do niej stylowe, czarne rękawiczki i niewielką torebkę. Uwagę zwracała również diamentowa biżuteria, która pięknie uzupełniła elegancką stylizację. Anderson bez dwóch zdań zachwyciła. Jak widać na przykładzie jej kreacji, klasyka broni się sama.

Anderson była nominowana w kategorii Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym. Wyróżnienie to otrzymała za rolę w produkcji "The Last Showgirl". Film, który wyreżyserowała Gia Coppola, opowiada historię tancerki rewiowej z Las Vegas.