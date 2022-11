Tak Nicole Scherzinger dba o swój wygląd. Nie wygląda na swoje lata

Nicole Scherzinger jest znana ze swojego niesamowitego, młodzieńczego, mimo upływu lat wyglądu i godnej pozazdroszczenia sylwetki. Na jej profilu w mediach społecznościowych regularnie pojawiają się zdjęcia i nagrania potwierdzające to, że piosenkarka jest piękną kobietą i tak było także tym razem.

Marcelina Zawadzka dziękuje za „piękny czas” i pozuje w skąpym bikini. Co za ciało! Nicole Scherzinger pokazała jak zachowuje urodę, pozując w lodowatej kąpieli na dobry początek tygodnia. 44-letnia piosenkarka Pussycat Dolls włożyła beżowy kostium kąpielowy, który dosłownie rozgrzał jej fanów. Nie pozostawiając wiele wyobraźni, pokazała swoją doskonałą sylwetkę.

Nicole do zdjęcia pozbyła się makijażu, co nie jest nowością. Gwiazda często pozuje bez odrobiny make up'u, co bardzo docenia 5,4 miliona obserwujących ją na Instagramie fanów. Gwiazda podpisała zdjęcia i nagrania w następujący sposób:

"Poniedziałkowy nastrój. Kąpiel lodowa w temperaturze 37 stopni Fahrenheita przez 6 minut. Nie ma bólu, nie ma gry. #skoncentrowana #poniedziałkowamotywacja".

Instagram Post Rozwiń

Lodowe kąpiele wpływają doskonale na skórę. Wie o tym sama piosenkarka!

Takie lodowe kąpiele wspaniale wpływają na układ krążenia, pobudzając go do pracy, a także... ujędrniają skórę, co widać, u Nicole Scherzinger sprawdza się doskonale.

Gwieździe może pozazdrościć niejedna od niej młodsza koleżanka, a to co przyciągnęło najbardziej wzrok internautów to... biust piosenkarki.

Kostium kąpielowy gwiazdy był tak skrojony, by podkreślić właśnie tę część ciała i pokazać, jak jędrny jest mimo upływającego czasu. Nicole Scherzinger zdecydowanie osiągnęła swój cel i zachwyciła fanów właśnie tym, jak wygląda jej ciało.

Jak widać, jest w stanie wiele dla tego celu poświęcić, bo lodowe kąpiele nie należą do przyjemnych czynności, ale dbanie o swój młodzieńczy wygląd celebrytka stawia bardzo wysoko.

Instagram Post Rozwiń