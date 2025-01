"Nie Musiał, a pozamiatał". Maciej Musiał wysprząta ci mieszkanie w ramach aukcji dla WOŚP

Maciej Musiał, jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia, postanowił w tym roku wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w bardzo nietypowy sposób. Aktor zaoferował, że w ramach licytacji osobiście wysprząta dom zwycięzcy i to do zapętlonego utworu "Explosion" duetu Kalwi i Remi. Nietrudno się dziwić, że aukcja cieszy się ogromną popularnością? Ile musimy zapłacić, by mieć go w domu?