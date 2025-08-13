Moda na zieloną herbatę z Japonii

Widać ją wszędzie - młodzi ludzie paradują z kubkiem zielonego napoju po ulicach, sącząc go przez rurkę, coraz więcej osób siada w kawiarnianych ogródkach przy kawałku ciasta, popijając go z filiżanek; powoli wypiera kawę, a rytualne przyrządzanie zielonej japońskiej herbaty w proszku zastępuje poranne zaparzanie espresso. Matcha, bo o niej mowa, stała się bardzo popularna i bardzo łatwo dostępna. Jej fenomen to coś więcej niż egzotyczny wygląd i oryginalny smak. Ta wyjątkowa herbata kryje w sobie mnóstwo dobroczynnych dla zdrowia składników i choć póki co kojarzy się z "modnym koktajlem dla młodych", to seniorzy powinni się nią szczególnie zainteresować. Dlaczego?

Matcha dla seniorów

Choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, matcha jest doskonałym wyborem dla osób po 60. Bogata w składniki wpływające na pamięć, młodość i poziom energii z powodzeniem może zastąpić kawę.

Oto dlaczego seniorzy powinni pić matchę regularnie:

Naturalne źródło energii bez gwałtownych skoków: matcha zawiera kofeinę, ale w połączeniu z L-teaniną działa łagodnie i długofalowo, dzięki czemu nie mamy nagłego przypływu energii, a następnie gwałtownego jej spadku.

Wspiera koncentrację i pamięć: L-teanina poprawia funkcje poznawcze, koncentrację i relaksację, co może pomóc w walce z rozproszeniem i problemami z pamięcią.

Silne działanie antyoksydacyjne: matcha jest bogata w katechiny, szczególnie EGCG, które zwalczają wolne rodniki i mogą wspierać profilaktykę chorób związanych ze starzeniem.

Spróbuj zastąpić poranną kawę filiżanką matcha latte 123 rf 123RF/PICSEL

Może wspierać zdrowie serca: regularne picie matchy może obniżać poziom "złego" cholesterolu LDL i ciśnienie krwi

Pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi: przyspiesza metabolizm i może wspierać spalanie tłuszczu, co bywa pomocne w wieku, gdy przemiana materii naturalnie zwalnia.

Łagodna dla żołądka (w porównaniu do kawy): działa pobudzająco, ale mniej drażni przewód pokarmowy niż kawa

Wspiera odporność: zawiera witaminy (A, C, E, K) i minerały (selen, cynk) wspierające układ odpornościowy - istotne u osób starszych.

Działa relaksująco i obniża stres: działa uspokajająco, ale nie usypiająco - może poprawić samopoczucie psychiczne i jakość snu.

Chroni komórki mózgowe: niektóre badania sugerują, że matcha może spowalniać degenerację neuronów, co może być pomocne w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych (np. Alzheimer, Parkinson).

Jak przyrządzić matchę w domu?

Matchę najlepiej rozmieszać specjalną bambusową miotełką (chasen) Canva Pro INTERIA.PL

Jeśli chcesz spróbować matchy, a to twoja pierwsza styczność z tą herbatą, nie obawiaj się. To prostsze niż myślisz.

W pierwszej kolejności zaopatrz się w dobrej jakości matchę oraz spieniacz do mleka lub - lepiej - w bambusową miotełkę zwaną chasen (dostępna na pltformach zakupwych w internecie).

Przesiej przez sitko 1-2 łyżeczki matchy do miseczki.

Dodaj odrobinę gorącej wody (nie wrzątek!) i mieszaj energicznie chasenem do uzyskania pianki. To zapewni dobry smak i kremową konsystencję.

Możesz na początek przygotować matcha latte, a więc przygotowaną matchę wlej do wyższej szklanki, a następnie zalej ją podgrzanym i spienionym mlekiem lub napojem roślinnym (według upodobań).

Matcha latte gotowa, smacznego!

Jak dobrze żyć na skróty? Codzienność bez przebodźcowania Content Studio