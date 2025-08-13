15 sierpnia to bardzo ważny dzień dla katolików. Tego dnia w kościele rzymskokatolickim obchodzone jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, inaczej Matki Boskiej Zielnej. Święto to upamiętnia wzięcie Maryi do nieba razem z ciałem i duszą. Tego dnia wierni odwiedzają kościoły i przynoszą do nich piękne, bogate bukiety do poświęcenia. Skąd wzięła się ta tradycja?

Matki Boskiej Zielnej: Skąd wzięło się to święto?

W tradycji ludowej Matka Boska czczona była jako patronka ziół, kwiatów, owoców i zbóż - wraz z zakończeniem żniw rolnicy ofiarowywali jej płody rolne. To dlatego, 15 sierpnia, w dzień jej święta do kościołów przynosi się bukiety kwiatów i ziół.

Co ciekawe, zwyczaj ten wcale nie wywodzi się z chrześcijaństwa. Jego korzeni należy szukać w święcie rzymskiej bogini Diany, które obchodzono 13 sierpnia. Matka Boska Zielna czczona jest przez chrześcijan już od III wieku - wierzono, że ofiarowane jej zioła posiadają wyjątkowe właściwości, chroniąc ludzi i zwierzęta przed chorobami, niebezpieczeństwami czy piorunami.

Z czego robi się bukiety na 15 sierpnia? Jakie kwiaty powinny się w nich znaleźć?

W bukietach na 15 sierpnia znajdują się zazwyczaj dzikie, polne kwiaty, jabłka na patyku i dekoracyjne dodatki. Zgodnie z tradycją bukiet powinien się jednak składać z 7 lub 77 różnych ziół, zbóż i kwiatów. W Starym Testamencie siódemka postrzegana jest bowiem jako symbol doskonałości. Ważne jest także, aby ilość roślin była nieparzysta.

Przed laty w tradycyjnych bukietach znajdowały się popularne zioła takie jak:

mięta,

bylica,

macierzanka,

piołun,

chabry,

kopytnik,

krwawnik,

kwiaty polne i ogrodowe.

Uzupełnieniem całości były kłosy zbóż, len, makówki, konopie, a nawet warzywa i owoce.

W tradycyjnym bukiecie nie mogło zabraknąć również kojarzonego z czystością i pobożnością hyzopu, który, według wierzeń, miał dodatkowo pomagać na kaszel, ból gardła, gorączkę i bóle brzucha. Obok niego znajdowała się chroniąca przed piorunami dziewanna.

Bukiet uzupełniała symbolizująca ratunek, zbawienie i ulgę w cierpieniu szałwia, a także leczący choroby duszy i przyspieszający gojenie ran dziurawiec.

W bukietach znajdowały się także kłosy pszenicy - symbol Maryi oraz symbolizujący skromność, zmaganie ze złem oraz walkę z chorobami rumianek.

