W czeskiej kuchni jest prawdziwym hitem. Spróbujesz raz i przepadniesz. Przepis na wyśmienitą sałatkę ziemniaczaną
Do wyboru, do koloru. Tak można powiedzieć o doborze składników do sałatki ziemniaczanej. Zasadę tę szczególnie upodobali sobie Czesi. Oto przepis na wyśmienitą sałatkę, która będzie świetnym dodatkiem do obiadu czy grillowanych potraw. Jedno jest pewne: spróbujesz raz i przepadniesz.
Smaczne i aromatyczne. Takie są dania w czeskiej kuchni. Nasi sąsiedzi lubią jeść dużo i dobrze. Co króluje w ich kuchni? Gęste zupy, sosy i mięso, a do tego śmietana, warzywa korzeniowe, czosnek, sery, knedliki i sery.
Spis treści:
Bramborový salát, czyli czeska sałatka ziemniaczana
Ważnym elementem są również ziemniaki, które są znakomitą bazą do rozmaitych sałatek. Chyba każdy ma swój ulubiony przepis i w zależności od upodobań dobiera konkretne składniki. Niektórzy dodają kukurydzę, inni musztardę czy cebulę.
Sałatka ziemniaczana w Czechach to "bramborový salát". Wywodzi się ona z kuchni niemieckiej i kuchni pozostających pod niemieckimi wpływami. Jest przygotowywana przede wszystkim na bazie ugotowanych i pokrojonych w kostkę ziemniaków i cebuli. Doprawia się ją octem i olejem lub majonezem, solą i pieprzem. Inne dodatki to m.in. pietruszka, marchew, seler korzeniowy, ogórki kiszone, a czasami nawet kiełbasa czy filety śledziowe.
Sałatka ziemniaczana świetnie sprawdzi się jako dodatek do grillowanych potraw czy obiadu. Może też być świetną przekąską w ciągu dnia. Jedno jest pewne: stanie się nowym hitem w twoim menu. Goście z pewnością będą zachwyceni.
Przepis na czeską sałatkę ziemniaczaną
Składniki
Składniki na sałatkę:
- 1 kg ziemniaków,
- 250 g ogórków kiszonych,
- 1 czerwona cebula,
- 1 ząbek czosnku,
- 2 łyżki posiekanej natki pietruszki.
Składniki
Składniki na sos:
- 100 ml soku z kiszonych ogórków,
- 2 łyżki musztardy francuskiej,
- 2 łyżki oliwy z oliwek,
- 1 łyżka octu,
- 1 łyżka miodu,
- szczypta suszonego koperku,
- sól, pieprz.
Sposób przygotowania:
- Obierz ziemniaki i ugotuj do miękkości w osolonej wodzie. Następnie odcedź i pozostaw do ostygnięcia.
- Gdy już będą zimne, pokrój je w kostkę i przełóż do miski.
- Czas na przygotowanie sosu. Sok z ogórków kiszonych wymieszaj z pozostałymi składnikami, a następnie dopraw solą, pieprzem i koperkiem. Całość mieszaj do momentu uzyskania jednolitej konsystencji.
- Do ziemniaków dodaj pokrojone w kostkę ogórki, cebulę pokrojoną w piórka, czosnek (przeciśnięty przez praskę) i natkę pietruszki. Wymieszaj.
- Na koniec wlej sos i całość ponownie wymieszaj.
- Wstaw sałatkę do lodówki na minimum godzinę.
Smacznego!