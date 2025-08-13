Smaczne i aromatyczne. Takie są dania w czeskiej kuchni. Nasi sąsiedzi lubią jeść dużo i dobrze. Co króluje w ich kuchni? Gęste zupy, sosy i mięso, a do tego śmietana, warzywa korzeniowe, czosnek, sery, knedliki i sery.

Bramborový salát, czyli czeska sałatka ziemniaczana

Ważnym elementem są również ziemniaki, które są znakomitą bazą do rozmaitych sałatek. Chyba każdy ma swój ulubiony przepis i w zależności od upodobań dobiera konkretne składniki. Niektórzy dodają kukurydzę, inni musztardę czy cebulę.

Sałatka ziemniaczana w Czechach to "bramborový salát". Wywodzi się ona z kuchni niemieckiej i kuchni pozostających pod niemieckimi wpływami. Jest przygotowywana przede wszystkim na bazie ugotowanych i pokrojonych w kostkę ziemniaków i cebuli. Doprawia się ją octem i olejem lub majonezem, solą i pieprzem. Inne dodatki to m.in. pietruszka, marchew, seler korzeniowy, ogórki kiszone, a czasami nawet kiełbasa czy filety śledziowe.

Sałatka ziemniaczana świetnie sprawdzi się jako dodatek do grillowanych potraw czy obiadu. Może też być świetną przekąską w ciągu dnia. Jedno jest pewne: stanie się nowym hitem w twoim menu. Goście z pewnością będą zachwyceni.

Z ziemniaków przygotujesz pyszną sałatkę 123RF/PICSEL

Przepis na czeską sałatkę ziemniaczaną

Składniki Składniki na sałatkę: 1 kg ziemniaków,

250 g ogórków kiszonych,

1 czerwona cebula,

1 ząbek czosnku,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki.

Składniki Składniki na sos: 100 ml soku z kiszonych ogórków,

2 łyżki musztardy francuskiej,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżka octu,

1 łyżka miodu,

szczypta suszonego koperku,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Obierz ziemniaki i ugotuj do miękkości w osolonej wodzie. Następnie odcedź i pozostaw do ostygnięcia. Gdy już będą zimne, pokrój je w kostkę i przełóż do miski. Czas na przygotowanie sosu. Sok z ogórków kiszonych wymieszaj z pozostałymi składnikami, a następnie dopraw solą, pieprzem i koperkiem. Całość mieszaj do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Do ziemniaków dodaj pokrojone w kostkę ogórki, cebulę pokrojoną w piórka, czosnek (przeciśnięty przez praskę) i natkę pietruszki. Wymieszaj. Na koniec wlej sos i całość ponownie wymieszaj. Wstaw sałatkę do lodówki na minimum godzinę.

Smacznego!

