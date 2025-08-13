W czeskiej kuchni jest prawdziwym hitem. Spróbujesz raz i przepadniesz. Przepis na wyśmienitą sałatkę ziemniaczaną

Natalia Jabłońska

Do wyboru, do koloru. Tak można powiedzieć o doborze składników do sałatki ziemniaczanej. Zasadę tę szczególnie upodobali sobie Czesi. Oto przepis na wyśmienitą sałatkę, która będzie świetnym dodatkiem do obiadu czy grillowanych potraw. Jedno jest pewne: spróbujesz raz i przepadniesz.

Sałatka ziemniaczana. Wypróbuj wersji czeskiej
Sałatka ziemniaczana. Wypróbuj wersji czeskiej

Smaczne i aromatyczne. Takie są dania w czeskiej kuchni. Nasi sąsiedzi lubią jeść dużo i dobrze. Co króluje w ich kuchni? Gęste zupy, sosy i mięso, a do tego śmietana, warzywa korzeniowe, czosnek, sery, knedliki i sery. 

  1. Bramborový salát, czyli czeska sałatka ziemniaczana
  2. Przepis na czeską sałatkę ziemniaczaną

Bramborový salát, czyli czeska sałatka ziemniaczana

Ważnym elementem są również ziemniaki, które są znakomitą bazą do rozmaitych sałatek. Chyba każdy ma swój ulubiony przepis i w zależności od upodobań dobiera konkretne składniki. Niektórzy dodają kukurydzę, inni musztardę czy cebulę.

Sałatka ziemniaczana w Czechach to "bramborový salát". Wywodzi się ona z kuchni niemieckiej i kuchni pozostających pod niemieckimi wpływami. Jest przygotowywana przede wszystkim na bazie ugotowanych i pokrojonych w kostkę ziemniaków i cebuli. Doprawia się ją octem i olejem lub majonezem, solą i pieprzem. Inne dodatki to m.in. pietruszka, marchew, seler korzeniowy, ogórki kiszone, a czasami nawet kiełbasa czy filety śledziowe.

Sałatka ziemniaczana świetnie sprawdzi się jako dodatek do grillowanych potraw czy obiadu. Może też być świetną przekąską w ciągu dnia. Jedno jest pewne: stanie się nowym hitem w twoim menu. Goście z pewnością będą zachwyceni.

Ziemniaki w wodzie
Z ziemniaków przygotujesz pyszną sałatkę

Przepis na czeską sałatkę ziemniaczaną

Składniki

Składniki na sałatkę:

  • 1 kg ziemniaków,
  • 250 g ogórków kiszonych,
  • 1 czerwona cebula,
  • 1 ząbek czosnku,
  • 2 łyżki posiekanej natki pietruszki.

Składniki

Składniki na sos:

  • 100 ml soku z kiszonych ogórków,
  • 2 łyżki musztardy francuskiej,
  • 2 łyżki oliwy z oliwek,
  • 1 łyżka octu,
  • 1 łyżka miodu,
  • szczypta suszonego koperku,
  • sól, pieprz.

Sposób przygotowania: 

  1. Obierz ziemniaki i ugotuj do miękkości w osolonej wodzie. Następnie odcedź i pozostaw do ostygnięcia.
  2. Gdy już będą zimne, pokrój je w kostkę i przełóż do miski.
  3. Czas na przygotowanie sosu. Sok z ogórków kiszonych wymieszaj z pozostałymi składnikami, a następnie dopraw solą, pieprzem i koperkiem. Całość mieszaj do momentu uzyskania jednolitej konsystencji.
  4. Do ziemniaków dodaj pokrojone w kostkę ogórki, cebulę pokrojoną w piórka, czosnek (przeciśnięty przez praskę) i natkę pietruszki. Wymieszaj.
  5. Na koniec wlej sos i całość ponownie wymieszaj.
  6. Wstaw sałatkę do lodówki na minimum godzinę.

Smacznego!

