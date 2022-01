Meat Loaf: Kim był?

Na scenie muzycznej znany był pod pseudonimem Meat Loaf. Naprawdę nazywał się Marvin Lee Aday. Pochodził z Teksasu, a urodził się w 1947 roku. Był gwiazdą muzyki rock, a także popularnym aktorem. Wystąpił w blisko pięćdziesięciu produkcjach filmowych i telewizyjnych. Najlepiej znany jest z roli Eddiego w musicalu "The Rocky Horror Picture Show" z 1975 roku. Legendarny muzyk stworzył także własną autobiografię - "To Hell and Back: An Autobiography" ukazała się w 1999 roku.

Meat Loaf na swoim koncie miał aż dwanaście solowych albumów studyjnych. Debiutancki album ukazał się w 1977 roku i nosił tytuł "Bat out of Hell". Sprzedał się w ponad 43 milionach kopii na całym świecie. Wciąż pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów artysty, pomimo że minęły od jego wydania ponad cztery dekady. Najpopularniejszą piosenką niezmiennie pozostaje "i’d do anything for love (But I won’t do that)". Ostatnia płyta studyjna muzyka ukazała się w 2016 roku pod nazwą "Braver than we are".

Reklama

Wideo youtube

Meat Loaf nie żyje. Miał 74 lata

Meat Loaf przez kilkadziesiąt lat pozostawał prawdziwą gwiazdą rocka. Amerykański wokalista odszedł wczoraj, tj. 20 stycznia 2022 roku, o czym poinformowała jego wytwórnia.

Nasze serca pękły, kiedy przyszło nam ogłosić, że odszedł od nas wspaniały Meat Loaf. głosiło oficjalne oświadczenie o śmierci wokalisty ze strony agencji.

Legendarny muzyk miał 74 lata w chwili śmierci. Zmarł najprawdopodobniej w wyniku przebiegu zarażenia wirusem Covid-19. Muzyk miał niedawno przebywać na oddziale intensywnej terapii. Jednak przyczyna śmierci nie została dotychczas oficjalnie potwierdzona. Meat Loaf odszedł w dom rodzinnym w towarzystwie swoich najbliższych. Towarzyszyły mu żona Deborah oraz córki - Pearl i Amanda.

Zobacz także:

Rodzina Tori Spelling walczy z Covid-19. Ich stan się nie poprawia!

#71 Pełnia Bluesa: Fanny - matki chrzestne kobiecego rocka



Sting: Muzyka? Wolę ciszę