Okres ciąży nie był dla Joanny Opozdy najszczęśliwszym - przez liczne skandale i problemy ze swoim ojcem, Dariuszem Opozdą, gwiazda nie mogła w pełni cieszyć się tym wyjątkowym czasem.

Późnym wieczorem 22 lutego 2022 roku media obiegła jednak radosna nowina. Joanna Opozda i Antoni Królikowski powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Oprócz niezwykłej daty urodzenia, syn pary otrzymał także nietypowe imię.

Syn Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego: Jak ma na imię?

"Moc rodzi się z nadziei, nadzieja z Miłości.... Tak wiele razy wyobrażałam sobie nasze pierwsze spotkanie.... Dziś, w końcu mogę Cię przytulić. Moje małe cudo. Przez wszystkie te miesiące dłużyło mi się potwornie w łóżku, które stało się moim więzieniem. Choroba, cierpienie, płacz, hormony i niewyobrażalny stres. Ciągłe poczucie zagrożenia i strachu.... Było nam cholernie trudno. I Ty niestety wiesz o tym najlepiej mój synu. Przetrwaliśmy. Cieszę się, że jesteś cały i zdrowy. Że daliśmy radę, że Ty dałeś radę. Mój mały, dzielny Vin.

Tak krótko się znamy a tak wiele już razem przeszliśmy. Kocham Cię synku napisała Joanna Opozda.

Nadrobimy wszystkie spacery i w końcu pokaże Ci świat. Zawsze cieszyłam się z każdego Twojego nawet najmniejszego ruchu w moim brzuchu. Z każdego Twojego mocnego kopnięcia (myślałam sobie: takie małe nóżki a jakie silne!) Z każdego Twojego uśmiechu na usg. A śmiałeś się często, nawet kiedy mi było smutno. Jesteś moja iskierką i nadzieją. Myślę, że będziesz bardzo wesołym, mądrym i wrażliwym chłopcem. Chce żeby Twoje życie było przepełnione miłością i radością. Tak krótko się znamy a tak wiele już razem przeszliśmy. Kocham Cię synku Przed nami życie" - wyznała w poruszających słowach Joanna Opozda.

Vin to zdrobnienie od imienia Vincent, które otrzymał syn Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego.

Vincent: znaczenie imienia

Imię Vincent jest obcojęzyczną wersją imienia Wincenty. Pojawiło się już w starożytnym Rzymie. Pochodzi od łacińskiego słowa "vincens", oznaczającego "podbijanie", "zwycięski".

Osoby o imieniu Vincent wyróżniają się niezwykle silnym charakterem i pragnieniem sukcesu oraz twórczych osiągnięć. Vincent charakteryzuje się maksymalizmem, aktywnością i kreatywnością, które pomagają mu osiągnąć życiowy sukces.

Kiedy dziecku w Polsce można nadać zagraniczne imię?

1 marca 2015 roku, wraz z wejściem w życie nowych przepisów o aktach stanu cywilnego, regulujących między innymi kwestię nadawania imion dzieciom, mieszkańcy Polski mają możliwość zaczerpnięcia imienia malucha zza granicy.

Niezależnie od obywatelstwa i narodowości obojga rodziców, mogą oni nadać swojemu dziecku zagraniczne imię. W praktyce oznacza to, że w całkowicie polskich rodzinach mogą pojawić się maluchy o imieniu Liam (pochodzenie celtyckie) czy Mercedes (hiszpańskie).

Kluczowy charakter o nadaniu dziecku imienia obcego pochodzenia ma decyzja rodziców. Kierownik urzędu stanu cywilnego może jednak w drodze administracyjnej odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia. Taka sytuacja będzie mieć miejsce tylko wtedy, gdy imię będzie miało charakter nieprzyzwoity lub ośmieszający malucha. Do zagranicznych imion zastosowanie mają więc te same dwie przesłanki o niedopuszczalności, co w odniesieniu do polskich.

