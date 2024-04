Nowa książka Pameli Anderson już jesienią. To zaskoczenie dla fanów

Pamela Anderson ogłosiła na Instagramie, że już za kilka miesięcy do księgarń trafi jej debiutancka książka kucharska. Publikacja "I Love You by Pamela Anderson: Recipes from the Heart" zawierać będzie ponad 80 przepisów na roślinne potrawy. "Nie mogę się doczekać chwili, gdy trafi do waszych domów" - napisała aktorka, nie kryjąc ekscytacji.