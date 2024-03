Pamela Anderson zaskoczyła stylizacją. To wciąż jest modne?

Opracowanie Karolina Iwaniuk

Pamela Anderson nosiła najwięcej dżinsów spośród sławnych dziewcząt z Los Angeles. Niewiele w tym kontekście się zmieniło, bo gwiazda wciąż kocha ten ponadczasowy materiał. Aktorka niedawno znów zachwyciła i to tym razem w stylizacji denim total look. Wygląda na to, że ponownie warto mieć takie zestawienia w swojej szafie na wiosenny sezon!