Kto będzie w jury The Voice?

Już we wrześniu startuje nowa edycja "The Voice of Poland". Wciąż nie ogłoszono składu jurorskiego, stąd urosło wiele plotek na ten temat. Wiadomo jedynie, że do programu wróci Justyna Steczkowska, a w związku z konfliktem obu pań Edyta Górniak odejdzie z jury.

Z kolei już po poprzedniej edycji okazało się, że do programu na pewno nie powróci Sylwia Grzeszczak. Mówi się, że Tomson i Baron wciąż będą jurorami, podobnie jak Marek Piekarczyk, który miał już podpisać kontrakt ze stacją - nie jest jednak pewne czy z "dorosłą" wersją The Voice.

Czy przeciek okaże się prawdą?

Ostatnio na stronie programu na Wikipedii mógł pojawić się wyciek z listą nowych jurorów The Voice. Oprócz Tomsona i Barona oraz Justyny Steczkowskiej znaleźli się na niej również Tatiana Okupnik, która była kiedyś jurorką w programie X Factor i Piotr Kupicha z zespołu Feel.

Nie wiadomo jednak, czy okaże się to prawdą, gdyż nikt z produkcji jeszcze nie potwierdził tej informacji. Trzeba także brać poprawkę na fakt, że Wikipedię może edytować każdy z internautów. Na potwierdzenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

