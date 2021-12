​Ojciec Davida Beckhama w weekend wziął ślub. Słynny piłkarz był drużbą

Rodzina Beckhamów właśnie się powiększyła. Podczas kameralnej uroczystości w Londynie Ted Beckham, ojciec znanego piłkarza, ożenił się po raz drugi. Jego wybranką jest Hilary Meredith, prawniczka i wykładowczyni Chester University. David Beckham w czasie ceremonii pełnił rolę drużby i jak donosi "The Mirror", zgodnie ze zwyczajem podawał obrączki, wygłosił także krótkie przemówienie.

Druhną panny młodej była jej córka Charlotte i kuzynka Francesca, a także Harper, córka Victorii i Davida Beckhamów. Na ślubie nie mogło zabraknąć żony piłkarza oraz synów Cruza i Romeo. Najstarsza pociecha Beckhamów, syn Brooklyn, nie pojawił się na ślubie dziadka, prawdopodobnie dlatego, że nie mógł wylecieć ze Stanów Zjednoczonych.

Jak podaje "The Sun", uroczystość w zabytkowym kościele w dzielnicy Temple, była bardzo kameralna, uczestniczyło w niej tylko wąskie grono osób z rodziny i przyjaciół. Choć teraz rodzina Beckhamów trzyma się razem, a David towarzyszył swojemu ojcu przy ołtarzu, nie zawsze tak było. Znany piłkarz przez lata nie akceptował tego, że Ted Beckham rozwiódł się w 2002 roku po 33 latach małżeństwa z jego mamą Sandrą. Rozstanie rodziców zbiegło się z kryzysem i późniejszym głośnym odejściem piłkarza z Manchesteru United. Ojciec i syn na kilka lat niemal całkowicie zerwali ze sobą kontakt.

Co ciekawe sam Ted Beckham w swojej autobiografii "David Beckham My Son" stwierdził, że jedną z przyczyn jego rozwodu z pierwszą żoną była... sława ich syna.

"Cały szum, cały stres, cała uwaga - to nie był świat, do którego byliśmy przyzwyczajeni i był bardzo trudny. Nie sądzę, żebyśmy byli na to naprawdę przygotowani" - napisał.

Ted i David pogodzili się dopiero w 2007 roku. Ich pojednanie odbyło się w dramatycznych okolicznościach - gdy starszy pan Beckham po ataku serca trafił do szpitala, jego syn uświadomił sobie, że może stracić ojca i wyciągnął rękę na zgodę.

