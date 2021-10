Victoria Beckham w nowym wydaniu. Ikona stylu przesadziła z botoksem?

Victoria Beckham eksperymentuje z wyglądem? Fani uważają, że powiększyła usta!

Victoria Beckham była we wtorek gościem programu "Good Morning America", w którym rozmawiała m.in. na temat urody i kosmetyków, jednak wygląd piosenkarki, która w latach 90. rozpalała zmysły, zamiast zachwycić fanów, bardziej ich zaniepokoił.



Twarz 47-letniej gwiazdy Spice Girls wyraźnie się zmieniła za sprawą botoksu, przez co artystka sprawia wrażenie o wiele mniej naturalnej niż do tej pory. Szczególną uwagę zwracają jej nabrzmiałe usta.



Z pewnością nie jest to dobra reklama dla produktów do makijażu, które Victoria Beckham promuje swoim nazwiskiem. Fani uważają, że ta przesadziła z zabiegami medycyny estetycznej!

Reklama

Victoria Beckham ikoną stylu?

Pomimo tego, że Victoria Beckham zdecydowanie przesadziła z zabiegami upiększającymi na twarzy, wciąż pozostaje ikoną stylu.



Żona Davida Beckhama jest projektantką, więc wie, co w modzie piszczy, a poza tym sama ma naprawdę świetny styl.

Zdjęcie Victoria Beckham ma świetny styl / LIKE, ROBA / East News

Victoria Beckham stawia na minimalizm, a ostatnio najczęściej wybiera outfity w jednym lub dwóch kolorach.



Niedawno fotoreporterzy zrobili jej kilka nowych zdjęć. W białym kombinezonie z szerokimi nogawkami wyglądała obłędnie.



Nie zapomniała oczywiście o stylowych dodatkach, takich jak okulary przeciwsłoneczne czy pasek, którym przewiązała talię.



Zdjęcie Victoria Beckham stawia ostatnio na jednokolorowe, eleganckie outfity / BACKGRID / East News

Czarna stylizacja gwiazdy również okazała się strzałem w dziesiątkę.

Artystka postawiła na klasyczne ciemne spodnie i koszulę w tym samym kolorze, którą rozpięła, aby zaprezentować złotą biżuterię.





Zdjęcie Kolejna jednokolorowa stylizacja. Tym razem pomarańcz / BACKGRID / East News

Styl Victorii Beckham to jednak nie tylko kombinezony, koszule i spodnie, ale również eleganckie sukienki.



Obcisła kreacja w wyrazistym pomarańczowym kolorze podkreślała figurę gwiazdy, choć podczas wsiadania do samochodu, artystka była o włos od wpadki.



Robiąc to w tak wysokich szpilkach i stroju z rozcięciem na wysokości uda trzeba naprawdę uważać.





Zdjęcie Victoria Beckham musiała uważać, aby się nie potknąć, wchodząc do samochodu w tak wysokich szpilkach / BACKGRID / East News

Czytaj również:



Bożena Dykiel zmaga się z depresją



Magdalena Mołek w jesiennej stylizacji



Wnuk Krawczyka w dramatycznej sytuacji



Zobacz także: