Ola Kowalska zaistniała w mediach za sprawą swojej słynnej mamy, Kasi Kowalskiej, a następnie dzięki swoim szalonym stylizacjom, którymi chwaliła się w swoich mediach społecznościowych.

Aleksandra wyjechała jakiś czas temu na studia w Londynie, gdzie od tamtego momentu toczyło się jej życie.



Niestety, w tamtym roku trafiła ona do szpitala w ciężkim stanie. Wówczas Kasia Kowalska prosiła swoich fanów o modlitwę i ciepłe myśli, by Ola wyzdrowiała.



W czasie pandemii nie mogła pojechać do córki, która leżała nieprzytomna w angielskich szpitalu. Nie do końca wiedziano, co dokładnie działo się z córką Kasi Kowalskiej. Finalnie lekarze ustalili, że organizm Oli został zaatakowany przez adenowirusa.



"Rok temu prawie straciłam życie. Doceniaj swoje ciało, ono i tak robi już tak wiele, nawet jedynie stojąc czy siedząc. Kochaj je. Bądź dobry dla siebie samego i zawsze bądź wdzięczny. Dziś wysyłam wszystkim dużo, dużo miłości - napisała na Instagramie Ola Kowalska, gdy udało jej się wrócić do zdrowia.



Dziś dziewczyna cieszy się już zdrowiem i wróciła także do prowadzenia swojego konta w mediach społecznościowych. To tam pochwaliła się swoją przemianą!



Ola przefarbowała włosy na blond i mocno je skróciła. Wynikało to też z tego, że po chorobie jej włosy były z złym stanie i wypadały garściami. Organizm potrzebuje nieco więcej czasu, by wrócić do dawnej formy, więc nic w tym dziwnego.



Nowy wygląd służy Oli, która mogła liczyć na komplementy od swoich wiernych fanów.

