Olaf Lubaszenko nigdy nie ukrywał swoich problemów zdrowotnych. Aktor latami walczył z depresją, a jak sam kiedyś zauważył - depresja i otyłość idą często ze sobą w parze:

"Depresja i otyłość to siostry bliźniaczki. Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki" - powiedział w rozmowie z "Newsweekiem".



Wielokrotnie podejmował próby zrzucenia nadwagi i dopiero w 2019 roku wszedł na drogę zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Dziś aktor jest wprost nie do poznania!



Olaf Lubaszenko zrzucił 80 kilogramów i publikując nowe zdjęcia w mediach społecznościowych, chwali się swoją przemianą - nie tylko tą zewnętrzną, ale i wewnętrzną.



Fani w komentarzach nie szczędzą mu ciepłych słów, w których wyrażają wsparcie dla jego walki z otyłością.





