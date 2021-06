Olaf Lubaszenko z ukochaną! Kim jest Hanna Wawrowska?

Olaf Lubaszenko i jego metamorfoza są obecnie częstym tematem mediach. Aktor po wielu miesiącach walki o zdrowie, schudł 80 kilogramów. Widać to właśnie na zdjęciach, które publikuje na swoim koncie społecznościowym. Ostatnio prócz niego na fotografii widniał ktoś jeszcze.

Hanna Wawrowska jest szefową Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także specjalistką ds. protokołu dyplomatycznego i etykiety biznesowej. Pracuje też dla dziennika "Rzeczpospolita".

Wraz z Olafem Lubaszenką od 15 lat tworzą udany związek, jednak starają się chronić swoją prywatność - stąd też ich wspólne zdjęcia nie są codziennością.

Ostatnio Hannę na Instagramie partnera mogliśmy zobaczyć w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Tym razem aktor podzielił się z fanami swoim dniem spędzonym na udanym spacerze z ukochaną.

Dobry humor aktora tym bardziej nas cieszy, gdyż Lubaszenko zmagał się jeszcze do niedawna z depresją i niezdrową nadwagą.

"Depresja i otyłość to siostry bliźniaczki. Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki" - wyznał w rozmowie z "Newsweekiem".

