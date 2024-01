Olga Kalicka w modnej stylizacji na premierze spektaklu

Gwiazdy Marcelina Zawadzka niczym prawdziwa kowbojka. Trudno oderwać wzrok 8 stycznia premiera spektaklu "Szalone nożyczki" przyciągnęła tłumy gwiazd, które nie odmówiły pozowania fotoreporterom. W teatrze nie zabrakło Olgi Kalickiej. Aktorka ma na swoim koncie sporo ról serialowych, filmowych i teatralnych, ale wielu jest bardzo dobrze znana z roli Magdy w serialu "Rodzinka.pl", który swego czasu cieszył się ogromną popularnością.

Olga Kalicka aktorstwo łączy z zamiłowaniem do mody. Aktorka jest współzałożycielką marki odzieżowej, a więc doskonale zna się na obowiązujących trendach. Nic więc dziwnego, że na premierę spektaklu wybrała outfit, od którego ciężko oderwać wzrok.

Zdjęcie Olga Kalicka doskonale zna się na modzie / VIPHOTO/East News / East News

Olga Kalicka postawiła na modne kozaki

Wbrew pozorom by przyciągać spojrzenia, nie trzeba stawiać na szokujące, kuse i skąpe stroje. Klasyka i elegancja zawsze się obronią i okażą się hitem na każdą okazję. To właśnie udowodniła Olga Kalicka.

Aktorka na premierze spektaklu pojawiła się we wzorzystej sukience łączącej ze sobą ciemną zieleń z czernią. Dobrała do niej cienki pasek oraz marynarkę, którą zarzuciła na ramiona, a to połączenie okazało się niezwykle stylowe. Całość dopełniła niewielkich rozmiarów torebką, która kolorystycznie współgrała z marynarką.

Zdjęcie Olga Kalicka postawiła na modne kozaki / VIPHOTO/East News / East News

Hitem okazały się jednak buty. Olga Kalicka postawiła na czarne kozaki za kolano odznaczające się szeroką i sztywną cholewką opadającą na przednią część buta oraz obcas. Kozaki dodały całej stylizacji oryginalności i sprawiły, że nabrała odważniejszego charakteru.

Aktorka w kwestii fryzury i makijażu również postawiła na klasykę. Olga Kalicka zdecydowała się na delikatne fale, które dodały włosom objętości oraz delikatne podkreślenie urody kolorowymi kosmetykami. Na powiekach pojawiły się cienie w odcieniach nude, a na ustach jedynie delikatnie połyskująca pomadka.

