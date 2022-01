Olivia Culpo na wakacjach. Zachwyciła fanów zdjęciem z ukochanym

Olivia Culpo to aktorka znana z takich filmów jak "Inna kobieta"," Odwet", czy "Jestem taka piękna". Była również Miss Universe w 2012 roku i to właśnie to przyniosło jej światową sławę.

Dziś w mediach społecznościowych obserwuje ją 5 milionów internautów, a ona zachwyca ich pięknymi zdjęciami.



Obecnie gwiazda przebywa w Meksyku na wakacjach. Widać, że Olivia nie szczędziła pieniędzy na luksusowe hotele i drogie jachty, by bawić się w najlepsze.



Fani nie przeoczyli również tego, jak bosko wygląda Culpo w bikini i jak doskonale bawi się w towarzystwie siostry, przyjaciół i ukochanego - Christiana McCaffrey'a.



Internauci nie mogli wyjść z podziwu, jak pięknie i kwitnąco wygląda Olivia. Nie da się także ukryć, że prócz diety i ćwiczeń, pięknego wyglądu dodaje jej także miłość do Christiana.



Instagram Post

Instagram Post

