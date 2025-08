Jeśli próbujesz aktualnie zrzucić zbędne kilogramy, to kluczowy w twojej diecie będzie deficyt kaloryczny. Co to znaczy? Po prostu musisz jeść mniej kalorii, aniżeli potrzebujesz do utrzymania aktualnej masy ciała. Najpierw musisz obliczyć swoje zapotrzebowanie, a następnie od wyniku odjąć nieco kalorii każdego dnia. Uważaj jednak, aby restrykcyjnie ich nie obcinać - dietetycy są zdanie, że najzdrowiej chudnie się powoli - warto zmniejszyć ilość kalorii spożywanych w ciągu dnia np. o 150-250, by nie dopuścić do zbyt szybkiej utraty kilogramów, a tym samym napadów głodu w ciągu dnia i efektu jojo.