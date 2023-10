Olśniewająca Amanda Holden. Trudno uwierzyć w to, ile ma lat

Oprac.: Karolina Iwaniuk Gwiazdy

Brytyjska aktorka, Amanda Holden właśnie zachwyciła swoich fanów najnowszymi zdjęciami w kusych kreacjach. Gwiazda i ulubienica widzów show "Britain’s Got Talent" olśniewa urodą od lat, do tego stopnia, że trudno uwierzyć w to, ile ma lat.

Zdjęcie Amanda Holden zachwyca wyglądem / Neil Mockford / Contributor / Getty Images