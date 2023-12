Gwiazdy Zawadzka zachwyciła w objęciach partnera na czerwonym dywanie. "Niczym Blake Lively i Ryan Reynolds"

Kilka dni temu podczas przechadzki ulicami Londynu 31-letnia Suki Waterhouse została uchwycona na zdjęciach przez paparazzi. Na jej serdecznym palcu lewej dłoni dostrzec można było pierścionek z wielkim brylantem. Uruchomiło to w mediach lawinę spekulacji, czy Waterhouse i starszy od niej o pięć lat Robert Pattinson są już po zaręczynach. Ani ona, ani on do tej pory nie zabrali w tej kwestii głosu.

Śledztwo w sprawie poczynań słynnej pary przeprowadził tygodnik "People". Z jakim skutkiem? "Oni są zaręczeni. Oboje chcą się pobrać. To dla nich ważne" - przekazała magazynowi osoba z otoczenia Roberta i Suki. Okoliczności, w jakich doszło do zaręczyn, nie ujawniono. Informator dodał, że aktor nie może się już doczekać, by zostać ojcem i czuje się już gotowy do nowej życiowej roli.

Związek gwiazdorskiej pary nabrał rumieńców

Pattinson i Waterhouse zaczęli się spotykać w lipcu 2018 roku. Po wybuchu pandemii gwiazdor "Zmierzchu" i "Batmana" zamieszkał razem ze swoją wybranką w Londynie. Mimo ogromnego zainteresowania mediów, zakochani konsekwentnie unikają dzielenia się szczegółami na temat swojego związku. Na czerwonym dywanie po raz pierwszy pojawili się jako para dopiero w zeszłym roku, na pokazie Diora w Gizie.

W lutym Waterhouse uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała o relacji z gwiazdorem w wywiadzie udzielonym "The Sunday Times". "Jestem w szoku, że jestem z kimś tak szczęśliwa od prawie pięciu lat. Gdy widzę na ekranie telefonu jego imię lub powiadomienie o SMS-ie, zawsze czuję się niewiarygodnie podekscytowana. Myślę, że on czuje to samo. Zawsze mamy sobie mnóstwo do powiedzenia, a on jest niesamowicie zabawnym facetem" - rozpływała się nad swoim partnerem artystka.

