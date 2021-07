Opozda chciała dogryźć Kubickiej? Ten komentarz nie spodobał się internautom

Przyjaźń Joanny Opozdy i Sandry Kubickiej dość szybko się skończyła. Podobno modelka miała zająć się pieskiem od Joanny Opozdy, a jak się później okazało, oddała go już po kilku dniach innej osobie.

Aktorka będąc na wakacjach we Włoszech, znalazła psa, nad którym znęcali się właściciele. Sandra Kubicka miała zaoferować pomoc i dać mu nowy dom.



Mimo że umowa była inna i celebrytki miały być w stałym kontakcie, to aktorka dopiero po kilku próbach nawiązania rozmowy dowiedziała się, że pies ma już innego właściciela.



Reklama

Zdjęcie Kilka lat temu spekulowano, że Sandra Kubicka dołączyła do grona aniołków Victoria's Secret / AKPA / AKPA

Celebrytki do tej pory nie wyjaśniły sobie całej sytuacji. Komentarz Joanny Opozdy pod zdjęciem nowej dziewczyny byłego partnera modelki wskazuje, że ich relacje zdecydowanie się nie poprawiły.



Kilka lat temu spekulowano, że Sandra Kubicka dołączyła do grona aniołków Victoria's Secret. Modelka jednak zdementowała te doniesienia, tłumacząc, że cały czas próbuje to osiągnąć.



Byłym partnerem Sandry Kubickiej jest Kaio Alves Goncalves, który obecnie również spotyka się z młodą modelką Wiktorią. Pod jej postem na Instagramie komentarz postanowiła zamieścić Joanna Opozda.



No Ty to byłabyś aniołkiem VS

Nie spodobało się to jednak niektórym internautom. Aktorka nie musiała zbyt długo czekać na ich odpowiedź.



wredne takie

chamsko... Może zaczniemy Ciebie porównywać do wszystkich eks Twojego narzeczonego? Trochę by to zajęło...

Czy w ten sposób Joanna Opozda rzeczywiście chciała wbić szpilkę Sandrze Kubickiej, czy może nie miała nic złego na myśli?



Instagram Wideo

Zdjęcie Przyjaźń Joanny Opozdy i Sandry Kubickiej dość szybko się skończyła / Kurnikowski / AKPA

Czytaj więcej:



Michał Szpak przygarnął psa ze schroniska. Łączy ich wyjątkowa więź!



Księżna Zofia. Wszystko, co musicie wiedzieć o żonie księcia Karola Filipa Bernadotte



Agnieszka Więdłocha "przywraca" dawny trend. Zapomniana fryzura wróci do łask?



Zobacz także: