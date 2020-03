Oto willa, w której Meghan i Harry zamieszkają w kwietniu. Ale luksusy!

Meghan Markle i książę Harry zaliczają właśnie ostatnie, oficjalne, publiczne wyjścia jako książę i księżna Sussex.

Zdjęcie Meghan Markle i książę Harry już w kwietniu ruszą do Kalifornii? /East News

Wspólnie zdecydowali bowiem, że tytuł królewskiej pary będzie przysługiwał im tylko do końca marca. Od kwietnia nie będą już reprezentować rodziny królewskiej od której uniezależnią się także finansowo.



Nie wiadomo jeszcze, czym zawodowo będą zajmować się Meghan i Harry.



Plotkuje się oczywiście o tym, że Meghan wróci do aktorstwa. Wiele wskazuje na to, że para zamieszka w Kanadzie.



Ostatnio pojawiły się także doniesienia, że książę z małżonką planują również pomieszkiwać w słonecznej Kalifornii, a konkretnie w Malibu.



W sieci znaleźć można zdjęcia, zapierającej dech w piersi, rezydencji, którą upatrzyła sobie para. Podobno noc w niej kosztuje ok. 15 tys. dolarów!

Nic dziwnego - wille okala sieć basenów zewnętrznych, a sam kompleks otoczony jest zielenią i górami.

Zobaczcie, jak prezentują się pełne przepychu wnętrza!



Myślicie, że Meghan i Harry będą zadowoleni z pobytu?

Zdjęcie Tutaj wypoczywać będą książę Harry i Meghan Markle / Mega Agency / Agencja FORUM

