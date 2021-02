Paloma Faith niedawno urodziła drugie dziecko i znana ze swojej szczerości brytyjska piosenkarka nie ma zamiaru ukrywać, że jest to dla niej trudny czas. Właśnie w sieci pojawiło się jej zdjęcie, które pokazuje prawdę o macierzyństwie.

Zdjęcie Paloma Faith otwarcie mówi o trudach macierzyńśtwa /Saira Macleod /East News

Paloma Faith to znana angielska piosenkarka, która doczekała się właśnie drugiego maleństwa. Mimo wielu trudów z zajściem w ciążę, nie traciła nadziei i czekała na radosną nowinę.

W końcu dzięki metodzie leczenia in vitro, doczekała się drugiego dziecka. Przez cały okres ciąży w swoich mediach społecznościowych opisywała swoje przemyślenia i samopoczucie.



Poród niestety był trudny dla Palomy - jej córeczka przyszła na świat przedwcześnie, a ona sama straciła dużo krwi. Po prawie dwóch tygodniach w szpitalu, gdy gwiazda wróciła do domu, zachorowała na depresję poporodową.



To również był dla niej niezwykle trudny czas, o którym otwarcie opowiedziała. Nie ukrywa, że macierzyństwo jest dla niej wyzwaniem i teraz poruszyła kolejny nieprzyjemny temat z tym związany.