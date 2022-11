Patricia Kazadi prezentuje wdzięki w różowym kostiumie. Fani zachwyceni

Patricia "Trish" Kazadi to znana polska piosenkarka, aktorka prezenterka i autorka tekstów pochodzenia kongijskiego. Popularność zdobyła przede wszystkim dzięki roli w serialu "Egzamin z życia" oraz udziale w programie "Jak oni śpiewają". Prowadziła również program "Everyday English" pojawiła się też jako współprowadząca w "You can dance - po prostu tańcz" oraz "X-factorze". Kazadi obecnie prężnie rozwija karierę piosenkarki i ciągle wydaje nowe single.

Kazadi relaksuje się na Bahamach

34-letnia celebrytka prowadzi również konto w mediach społecznościowych, gdzie pozostaje z fanami w stałym kontakcie. Dzieli się tam zawodowymi sukcesami, ale pokazuje również nieco swojego prywatnego życia. Z jej Instagrama wiemy, że obecnie wczasuje się w cudownym, słonecznym miejscu a mianowicie na Bahamach. W sieci nie mogło zabraknąć relacji z tego wyjazdu, a sama Kazadi widać, że jest zachwycona tym może tam podziwiać i nie żałuje wyboru takiej destynacji.

Ostatnie zdjęcia, które opublikowała w mediach społecznościowych wywołały niemałe poruszenie wśród internautów. Poza pięknymi widokami rajskich plaż i niesamowitych krajobrazów, możemy podziwiać na nich celebrytkę w jaskraworóżowym stroju kąpielowym ze sporym dekoltem.

Co ciekawe, na fotkach, które opublikowała towarzyszą jej świnki, będące "znakiem rozpoznawczym" jednej z tamtejszych plaż.

Zweryfikowano Bahamy - dziękuję… tego potrzebowałam... napisała pod ostatnim postem

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

W komentarzach nie zabrakło komplementów i zachwytów nad wyglądem rozpromienionej Kongijki. Internauci piszą, że w stroju prezentuje się bardzo seksownie, a świnki na zdjęciach są przeurocze. Jak widać Kazadi bawi się świetnie, a słońca, krystalicznej wody i niebiańskich plaż możemy jej tylko pozazdrościć!