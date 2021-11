Paulina Młynarska mówi o przemocy wobec kobiet

Punktem wyjścia do rozważań autorki jest obejrzany na Netflixie serial "Sprzątaczka". Główna bohaterka ucieka z przemocowego związku i walczy o to, by stanąć na nogi. Opiekuje się małą córeczką, co - jak wiadomo - nie jest łatwe, gdy musisz pracować.



Paulina Młynarska nie wytrzymała, kiedy czytając komentarze na temat Alex, głównej bohaterki, mężczyźni oburzali się, że uciekła ze związku, choć przecież bita nie była. Nic to, że chłopak ją poniewierał, wyzywał, rzucał przedmiotami, poniżał. Nie było siniaków, nie było bicia.



Znana z ciętego języka dziennikarka napisała całą litanię, czym jest przemoc i czym się ona objawia. I, jak sama stwierdza, mogłaby tak pisać do jutra a i tak nie wymieniłaby wszystkiego. Oto kilka cytatów, które powinni wziąć sobie do serca ci, którzy twierdzą, że przemoc jest tylko wtedy, gdy mężczyzna uderzy kobietę:





Kiedy chodzicie pod domu jak gradowa chmura, rozsiewając wokół bierną agresję i terroryzując nią domowników, to jest przemoc

Kiedy mówicie „ walnij się w tłusty łeb” i „ jak ty wyglądasz”, to jest przemoc

Kiedy stawiacie swoją pracę zawodową wyżej niż pracę partnerki czy żony, także byłej(!) i zwalacie na nią logistykę opieki nad dziećmi, to jest przemoc

Przemoc ma wiele twarzy. Autorka felietonu wkleja na końcu swoje zdjęcie, które komentuje takimi oto słowami: "Na zdjęciu, które dawno temu zrobiła mi Grażyna Gudejko, jestem samotną 25 letnią młodą, pracującą mamą, która boryka się z PTSD z powodu związku, w którym doznawałam emocjonalnej i werbalnej przemocy. Bardzo długo trwało zanim zrozumiałam na czym polega jej makabryczny cykl i jak go opuścić".



Paulina Młynarska wie, o czym mówi, tym mocniejszy jest wydźwięk jej tekstu.



