Paulina Smaszcz zapozowała w bikini

Paulina Smaszcz jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje posty. Pokazuje swoją codzienność i dzieli się przemyśleniami. Jej instagramowy profil śledzi niemal 60 tys. osób, a więc nic dziwnego, że chce być z nimi w stałym kontakcie.

Instagram Post

Internauci od razu reagują na nowe wpisy dziennikarki. Nie szczędzą miłych słów i przede wszystkim doceniają dokładnie przemyślane stylizacje. Tym razem nie potrafili przejść obojętnie wobec zdjęć znad basenu.

Paulina Smaszcz zachwyciła zdjęciami z wakacji

Paulina Smaszcz w 2020 roku rozwiodła się z Maciejem Kurzajewskim. Para rozstała się po 23 latach małżeństwa, ale wszystko przebiegło w przyjacielskiej atmosferze. Dziennikarka w tej sprawie wydała nawet oświadczenie. Zaznaczyła, że pozostaje w dobrych relacjach z byłym mężem.

Instagram Post

Wygląda na to, że Paulina Smaszcz rozkwita po rozwodzie. Na jej instagramowym profilu pojawiły się zdjęcia z urlopu. Paulina Smaszcz jeden z postów postanowiła opatrzyć krótkim opisem. "Każdy dzień rzeźbię samoświadomie i według własnych zasad. Na nic nie czekam, bo zbieram to, co dobre, szczęśliwe, dające radość, każdego dnia. Pytasz mnie co z problemami i kłopotami? Oczywiście, że są i zawsze będą! Zależy tylko, czy za każdym razem one pokonają nas, czy my pokonamy je" - napisała dziennikarka.

Paulina Smaszcz zapozowała nad basenem w bikini, a na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać. "Piękna kobieta", "Ideał kobiecości i piękna" - można przeczytać pod postami.

***

