Paulina Sykut-Jeżyna odsłania zgrabne nogi

Paulina Sykut-Jeżyna od połowy marca wychodziła z domu tylko do pracy. Teraz piękna pogodynka zdecydowała się na wycieczkę nad Bałtyk.

Sykut-Jeżyna w 2003 roku wystąpiła w drugiej edycji programu "Idol". Pracę przed kamerą zaczęła od prowadzenia listy przebojów.

Dziś pracuje przede wszystkim jako pogodynka. Była też gospodynią wielu imprez transmitowanych na żywo oraz programu "Must be the Music. Tylko muzyka". Prowadziła także format "Dancing with the Star. Taniec z gwiazdami".

Prywatnie od dwóch dekad jest związana z biznesmenem Piotrem Jeżyną. W 2016 roku na świat przyszła ich córka Róża.

Dziś cała rodzina wypoczywa nad Bałtykiem, a na instagramowym profilu pani Pauliny pojawiło się zdjęcie z plaży.

39-letnia prezenterka pozuje do niego w bikini, na które zarzuciła bluzę z kapturem. W oczy rzucają się przede wszystkim bardzo zgrabne nogi.

"Jaka ty jesteś śliczna", "Kusisz, kusisz, kusisz nogami" czy "Wyglądasz zjawiskowo" - pisali w komentarzach fani.

