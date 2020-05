Paulina Sykut-Jeżyna odsłoniła zgrabne nogi

Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z najpiękniejszych polskich prezenterek. Od lat jest związana z telewizją Polsat.

Zdjęcie Paulina Sykut-Jeżyna przyznała, że nie retuszuje zdjęć /VIPHOTO /East News

Widzowie polubili przebojową pogodynkę za pogodne usposobienie, umiejętność swobodnej rozmowy i nieprzeciętną urodę, a władze stacji z czasem zaczęły powierzać jej ambitniejsze zadania.

Reklama

Była gospodynią wielu imprez transmitowanych na żywo oraz programu "Must be the Music. Tylko muzyka". Prowadziła także format "Dancing with the Star. Taniec z gwiazdami".

Prywatnie pani Paulina jest od prawie 20 lat związana z biznesmenem Piotrem Jeżyną. Para pobrała się w 2011 roku, a pięć lat później na świat przyszła ich córka Róża.

W związku z pandemią koronawirusa rodzina spędza teraz dużo czasu razem. Na instagramowym profilu Sykut-Jeżyny zaroiło się od zdjęć zrobionych w mieszkaniu i na tarasie.

Jedno z nich szczególnie przykuło uwagę internautów. Mowa o fotce, do której pogodynka pozuje w krótkiej sukience w kwiaty, eksponując bardzo zgrabne nogi.

W komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów. "Pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie", "Cudna" czy "Kwitnąco!" - pisali fani pani Pauliny.

A wy co sądzicie o jej wiosennym zdjęciu? My jesteśmy na tak!