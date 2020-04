Paulina Sykut-Jeżyna pokazała, jak mieszka

Niemal wszystkie polskie gwiazdy zachowują się odpowiedzialnie i za pośrednictwem mediów społecznościowych zachęcają fanów do pozostania w domach. Wśród nich jest Paulina Sykut-Jeżyna.

Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z gwiazd telewizji Polsat. Od 2007 roku jest pogodynką, a z czasem zaczęła otrzymywać bardziej odpowiedzialne zadania. Była gospodynią programów "Must be the Music. Tylko muzyka" oraz "Dancing with the Star. Taniec z gwiazdami". Dalej niemal codziennie prezentuje prognozę pogody.

Prywatnie jest od 2016 roku mamą Róży. Z ojcem dziewczynki - Piotrem Jeżyną jest związana od wielu lat. Para wzięła ślub w 2011 roku.

Pani Paulina mieszka z rodziną w Warszawie. Teraz na jej instagramowym profilu pojawia się sporo zdjęć z domu i tarasu.

Możemy podejrzeć na nich, że dom pogodynki otoczony jest zielenią, którą można obserwować przez duże okna. Kuchnia jest raczej minimalistyczna i elegancka, a w sypialni uwagę przykuwają wyłożne drewnianymi panelami ściany.

Fani zachwycają się z kolei pokojem dziecięcym, w którym królują poduszki, miękkie tkaniny, białe meble i - rzecz jasna - róż.

