Paulina Sykut-Jeżyna w sukni z dekoltem

Paulina Sykut-Jeżyna zaprezentowała się na swoim instagramowym profilu w świątecznej stylizacji. Zachwytom jej wielbicieli nie było końca!

Zdjęcie Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z najpiękniejszych prezenterek /VIPHOTO /East News

Sykut-Jeżyna jest jedną z gwiazd telewizji Polsat. Widzowie pokochali ją za pogodne usposobienie, brak zadęcia i, oczywiście, wyjątkową urodę.

Przygoda z mediami zaczęła się w jej przypadku od udziału w programie "Idol" (w 2003 roku). Ostatecznie Sykut-Jeżyna skończyła kulturoznawstwo i dziennikarstwo. Od 2007 roku jest pogodynką, ale otrzymuje też dużo bardziej ambitne zadania. Była gospodynią programów "Must be the Music. Tylko muzyka" oraz "Dancing with the Star. Taniec z gwiazdami".

Prywatnie jest natomiast żoną biznesmena Piotra Jeżyny i mamą Róży. Instagramowy profil pani Pauliny obserwuje w tym momencie aż 331 tys. użytkowników!

Ostatnio prezenterka zamieściła tam zdjęcie w iście świątecznej (a może bardziej sylwestrowej?), złotej sukience z cekinami.

Uwagę przykuwał przede wszystkim bardzo głęboki dekolt, sięgający aż... pępka! Nic dziwnego, że fani Sykut-Jeżyny nie szczędzili jej komplementów.

"Widziałam Panią w różnych niesamowitych wydaniach, ale to jest oszałamiające" czy "Piękna kobieta z klasą!" - pisali w komentarzach.



Zgadzacie się z nimi?





