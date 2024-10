Piotr o wrażeniach z randki z Lucy: alpaka była fajna, biała

Czy spotkanie z Lucy pokaże jego prawdziwe oblicze? Czy ta kobieta o mocnym charakterze wyciągnie z niego to, co najlepsze?

Okazało się, że dla Lucyny spacer po parku to zupełnie nowy sposób na randkowanie. Wygląda na to, że jej się spodobało i spróbuje to powtórzyć w przyszłości.

Lucy to 55-letnia przedsiębiorczyni z Rzeszowa jest w trakcie robienia kursu jogi. Lucyna chciałaby mieć partnera do wspólnych podróży życiowych.

Uczestnicy programu "Moja mama i twój tata" to osoby po czterdziestce, dojrzali single, Każdy z nich był wcześniej w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim, który nie zakończył się dobrze. Więc są to ludzie poranieni, w których cały czas tli się nadzieja na szczęście. Przyszli do programu, żeby go szukać, zawalczyć o szczęście i przede wszystkim, żeby znaleźć miłość. W programie mamy przekrój społeczeństwa, ze wszystkich stron kraju. Prowadzą różne style życia, mają różne wykształcenie i różne, złe i dobre doświadczenia za sobą.