Której z uczestniczek uda się skraść serce Piotra? Jego syn Marcel wierzy, że ojciec znajdzie miłość, ponieważ właśnie dlatego jest w programie. Piotr ma duszę rozsądnego romantyka, lubi długie rozmowy i dodatkowo gra na gitarze. Do tego ma urok osobisty, który być może sprytnie wykorzystuje. Czy to wystarczy by znaleźć szczęście?

Uczestnicy programu "Moja mama i twój tata" to osoby po czterdziestce, dojrzali single, Każdy z nich był wcześniej w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim, który nie zakończył się dobrze. Więc są to ludzie poranieni, w których cały czas tli się nadzieja na szczęście. Przyszli do programu, żeby go szukać, zawalczyć o szczęście i przede wszystkim, żeby znaleźć miłość. W programie mamy przekrój społeczeństwa, ze wszystkich stron kraju. Prowadzą różne style życia, mają różne wykształcenie i różne, złe i dobre doświadczenia za sobą.