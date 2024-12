Księżna Kate już kolejny raz była gospodynią koncertu kolęd w Opactwie Westminsterskim, ale w tym roku zdecydowanie było to dla niej wydarzenie szczególnie symboliczne.

To było dla niej wyjątkowo ważne. Rodzina wspierała księżną Kate podczas całego procesu leczenia i była przy niej w najtrudniejszych chwilach. Teraz mogą wspierać ją także w radosnym wydarzeniu, co też uczynili.

Czerń pasuje do każdej okazji? Pippa Midlleton zaskoczyła wyborem

Pippa i James Middleton przybyli do londyńskiego Opactwa Westminsterskiego krótko po rodzinie Wales, aby wziąć udział w długo oczekiwanym wydarzeniu "Together At Christmas".