Kinga Rusin nigdy nie ukrywała, że jest niezwykle dumna ze swoich pociech. Dwie córki, Pola i Iga, wyrosły na piękne i mądre kobiety.

Nieco bardziej na media społecznościowe jest Iga i to o niej więcej się mówi za sprawą jej związku z raperem Taco Hemingwayem, ale teraz to Pola zaskoczyła fanów!



25-letnia Pola przebywa aktualnie na zagranicznych wakacjach i to właśnie stamtąd publikuje zdjęcia. To one są szeroko komentowane przez internautów, którzy zauważyli niezwykłe podobieństwo Poli do Kingi Rusin.



Pozy, postawa ciała, styl ubierania się i twarz - wszystko to sprawia, że panie są do siebie niezwykle podobne.



Nie ma w tym oczywiście nic dziwnego, wszak Pola jest córką Kingi Rusin. Jednak podobieństwo jest po prostu uderzające.



Pola jest dość skrytą osobą i niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym. Jednak wiadomo o niej, że skończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, kocha, podobnie jak matka, jazdę konną i podróże.

