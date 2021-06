​Polsat SuperHit Festiwal: Doda zawsze zaskakuje stylizacjami! Mamy zdjęcia z przymiarek!

Artystka jest jedną z najbardziej znanych i kontrowersyjnych polskich wokalistek. Słynie nie tylko z fenomenalnego głosu, ale i z odważnych kreacji. Dlatego występy Dody są zjawiskowe i budzą ogromne emocje wśród jej fanów. Natomiast jej zdjęcia w dopracowanych do perfekcji i wyjątkowych stylizacjach scenicznych robią furorę w sieci! Spektakularne, a nawet ekstrawaganckie stroje Dody zawsze zaskakują. Jakimi kreacjami tym razem zadziwi publiczność w sopockiej Operze Leśnej i widzów Polsatu? Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z przymiarek jednej z nich! Trudno oderwać wzrok od nowej sukienki Dody! Przekonajcie się sami!

Reklama

- To jest sukienka, na którą zużyliśmy ponad 80 m bieżących łańcucha, który był pozłacany. Doda specjalnie ściągała go z Dubaju! Inaczej nie zdążylibyśmy w tak krótkim terminie, żeby do nas doszedł. Oprócz tego sukienka jest wysadzana kryształami Swarovskiego i waży ok. 15 - 16 kg. Idziemy w wielki Hollywood!- zdradza projektant Konrad Bikowski z Queens Factory.

- Wyszywana była ręcznie przez kilkanaście godzin, przez kilka dni z rzędu - dodaje Doda. - Ale było warto, bo efekt jest spektakularny!

A już 26 czerwca Doda wystąpi w koncercie "Najlepsi z Najlepszych" podczas Polsat SuperHit Festiwal.

Zdjęcie Doda podczas przymiarek festiwalowych kreacji / Polsat

Zdjęcie Doda znana jest z tego, że jej sceniczne kreacje zawsze przechodzą do historii / Polsat

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Fundacja Polsat od 25 lat pomaga zmieniać świat na lepsze Polsat News

Zobacz również:



Weekend w Sopocie: Te miejsca musisz odwiedzić!



Krzysztof Ibisz relaksuje się przed Polsat SuperHit Festiwal!



Gilon i Dowbor przyłapani! I to gdzie!