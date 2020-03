Polskie gwiazdy zostają w domach

Ewa Chodakowska porządkuje dom, Katarzyna Zielińska spędza czas z rodziną, Odeta Moro buduje relacje z bliskimi, Magda Gessler bawi się z psem, a Małgorzata Rozenek planuje ucieczkę na wieś. Polskie gwiazdy zdradzają, co robią w przerwie od pracy spowodowanej pandemią koronawirusa?

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan zostaje z dziećmi w domu /MWMedia

- My z Lelo zostajemy w domu. Wychodzimy w obliczu ostateczności - napisała na Instagramie Ewa Chodakowska. Ale od razu wyjaśniła, że nie zamierza się nudzić.



- Ja jutro zabieram się za porządki we wszystkich szafkach, szufladach, biorę się za lektury i za trening na macie. Trenerka dodała, że ma teraz więcej wolnego, żeby spotykać się ze swoimi fankami online i na pewno przygotuje dla nich specjalny trening na żywo.



Magda Gessler nie tylko nie wychodzi z domu, ale nawet nie zdejmuje piżamy. Od czwartku zamieszcza na Instagramie filmiki, na których pokazuje m.in. jak bawi się z psem.



Ona też twierdzi, że nuda jej nie doskwiera. - Kochani, skoro macie czas, żeby w związku z odwołaniem lekcji przeglądać internet i mój profil, to posłuchajcie! Ja też jak byłam młoda, miałam problem z usiedzeniem w domu, uwierzcie mi. Tym razem to nie są żarty! - przestrzega Gessler.

Reklama

I zdradziła, że przymusowe wolne poświęca nie tylko na zabawy z psem, ale też na czytanie książek i oglądanie "Kuchennych rewolucji".

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, którzy wspólnie prowadzą na YouTube kanał Dowbory be happy, przyznają, że mieli problem z zamieszczeniem najnowszego odcinka.

- Popieramy akcję #zostańwdomu . Jednocześnie uważamy, że w trudnych momentach społeczeństwo musi się czasem oderwać od tej niewesołej rzeczywistości. Tym bardziej po naszej stronie - ludzi rozrywki - jest dostarczanie wam odrobiny radości. Dlatego ostatecznie zdecydowaliśmy się wrzucić nowy odcinek, w którym mierzymy się z hejtem i mocnymi komentarzami na nasz temat - napisała na Instagramie Joanna Koroniewska.

- Nie mamy zamiaru opuszczać domu - wyznała Katarzyna Nosowska, która zamieściła na Instagramie krótkie nagranie, na którym wypoczywa razem ze swoimi psami.



- Jeżeli macie taką możliwość, to też zostańcie w domu, jakoś tu sobie razem poradzimy, będziemy się spotykać w sieci. Kłaniam się najniżej tym, którzy nie mogą zostać w domu, ponieważ ich praca nie pozwala im na to - powiedziała piosenkarka.