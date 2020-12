​Powstaje serial o słynnej seks-taśmie Pameli Anderson i Tommy’ego Lee

Platforma streamingowa Hulu przygotowuje miniserial, który pokaże kulisy burzliwego związku Pameli Anderson i Tommy’ego Lee. Fabuła produkcji skupić się ma na słynnej kradzieży seks-taśmy pary, której przed laty dokonał jeden z ich pracowników. Główne role zagrają Lily James i Sebastian Stan, a na ekranie partnerować im będzie Seth Rogen.

Zdjęcie Pamela i Tommy pobrali się w 1995 roku, po zaledwie czterech dniach znajomości /East News

W niedalekiej przyszłości pojawi się kolejna intrygująca produkcja z udziałem Lily James. Gwiazdę takich filmów jak "Baby Driver", "Mamma Mia! Here We Go Again" czy "Rebecca" zobaczymy niedługo w miniserialu szykowanym przez platformę Hulu. Projekt o roboczym tytule "Pam & Tommy" przedstawi od kulis burzliwy związek gwiazdy "Słonecznego patrolu" i perkusisty Tommy’ego Lee, którzy w 1995 roku pobrali się po zaledwie czterech dniach znajomości. W latach 90. uchodzili za jedną z najbardziej kontrowersyjnych par amerykańskiego show-biznesu, a skandale z ich udziałem były chętnie omawiane przez znakomitą większość tabloidów. Zanim ich medialny związek na dobre się rozpadł, Anderson dwukrotnie wnosiła pozew o rozwód. Ostateczne rozstanie nastąpiło w lutym 1998 roku.

Fabuła nadchodzącej serii skupi się na bodaj największym skandalu ostatniej dekady XX wieku, jakim był wyciek seks-taśmy Pameli i Tommy'ego. Kradzieży filmu z zapisem ich miłosnych igraszek z miesiąca miodowego dokonał jeden z pracowników gwiazdorskiej pary. Nagranie natychmiast wylądowało w sieci, błyskawicznie stając się hitem - znalazło się wówczas na pierwszym miejscu w rankingu najpopularniejszych wideo dla dorosłych. Aktorka pozwała firmę, która je rozprowadzała.