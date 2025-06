Pomoże obniżyć cholesterol. Możesz jeść codziennie, najlepiej po obiedzie

Tomasz Kromp

Kisiel to ulubiona przekąska wielu osób. W większości przypadków decydujemy się na zakup gotowego produktu w proszku. Warto jednak wiedzieć, że kisiel możemy przygotować samodzielnie w domowych warunkach – i nie jest to wcale skomplikowane! Istnieje mnóstwo rozmaitych wariantów owego specjału. Jednym z wartych uwagi jest kisiel z siemienia lnianego i truskawek. Na co jest dobry i jak go zrobić?