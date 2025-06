Prosty sposób na ukrycie zmarszczek i podkreślenie rysów twarzy. Poproś fryzjera o to jedno cięcie

Jagoda Pazur

Grzywka to nie tylko modny akcent fryzury – to także sprytny sposób na zamaskowanie drobnych niedoskonałości i wydobycie atutów twarzy. Odpowiednio dobrana długość i kształt grzywki mogą złagodzić rysy, skrócić optycznie twarz, a nawet ukryć zmarszczki na czole. Jakie grzywki najlepiej sprawdzają się w roli "korektora" dla urody oraz jak je dopasować do kształtu twarzy i rodzaju włosów?