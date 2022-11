Obecna edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzi równie wielkie emocje co poprzednie. Uczestnicy są barwni i nie wszyscy się ze sobą dogadują. Widzowie mają swoje sympatie i próbują odgadnąć, komu udało się utrzymać małżeństwo po programie.

Rozejm w związku Marty i Maćka ze ŚOPW

Ich zdaniem duże szanse mają na to Marta i Patryk, a Justynie i Przemkowi ma się to nie udać, głównie przez kobietę, która jest mocno krytykowana za swoje zachowanie. Z kolei jeśli chodzi o parę Marty i Maćka, to wydaje się, że oni sami dawno już nie wierzą w powodzenie ich związku.

W ostatnim odcinku małżeństwo poprawiło nieco swoje relacje po wcześniejszych kłótniach. Marta wciąż przebywa u Macieja w Szczecinie. Kobieta stwierdziła nawet, że sytuacja mogłaby wyglądać inaczej, gdyby mąż od początku był taki jak obecnie.

Może jakby się tak zachowywał, to by było przyjemniej z nim przebywać stwierdziła Marta

Maciek natomiast wyznał, że zrobiło mu się nawet przykro z powodu wyjazdu żony. To wszystko jednak nie oznacza, że ten związek ma jakieś szanse na przetrwanie. Para stwierdziła bowiem po szczerej rozmowie: "Koniec oszukiwania się. Nie iskrzy".

