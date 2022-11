Pierwsze zerwane zaręczyny były przez jego liczne zdrady i kłamstwa. To było jak z filmu. Dzień przed którym oddałam pierścionek widziałam go jak wychodził ze sklepu ze swoją nową dziewczyną, a gdy wrócił do domu kłamał mi w żywe oczy, że to nie był on. 3 dni później przedstawił ją światu jako nową dziewczynę, gdy moje rzeczy jeszcze wisiały w szafie. To było ciężkie rozstanie, bo oprócz pękniętego serca musiałam się również liczyć z zażenowaniem oraz wstydem, który dziś wiem, że to nie ja powinnam czuć, ale on jako mężczyzna. To był bardzo trudny okres dla mnie, myślałam, że umrę z rozpaczy, gdy ludzie mi mówili, że czas leczy rany nie chciałam słuchać. Dziś wiem, że czas to najlepszy przyjaciel.

napisała Kubicka na InstaStory