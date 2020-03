Przerażające włamanie do domu Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence jest jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Ostatnio musiała zmierzyć się z traumatycznym wydarzeniem.

Lawrence ma na swoim koncie Oscara za rolę w "Poradniku pozytywnego myślenia" oraz kilkanaście innych, znaczących nominacji i nagród.



Aktorka i jej mąż Cooke Maroney przeżyli kilka dni temu przerażające chwile. Do ich domu w Beverly Hills włamała się 23-letnia kobieta.



Aktorka i reżyser dzięki błyskawicznej reakcji byli w stanie ją obezwładnić.



Wspólnie przytrzymali ją aż do momentu przyjazdu policji. Kobietę aresztowano pod zarzutem wtargnięcia na teren prywatny.



Według jej zeznań, chciała jedynie poznać aktorkę.



