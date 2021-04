Wielki powrót "Przyjaciół" zapowiadany był na zeszły rok. Okazją był jubileusz 25-lecia emisji pierwszego odcinka kultowego serialu oraz start serwisu HBO Max. Te plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa, z powodu której zdjęcia przekładano z kwartału na kwartał.

Zdjęcie Serial "Przyjaciele" miał 10 sezonów, łącznie nagrano 236 odcinków / WARNER BROS TV / AlbumEAST NEWS / East News

Reklama

Teraz w końcu udało się zebrać wszystkich aktorów w jednym miejscu - do tego pod fontanną znaną z czołówki serialu, gdy rozbrzmiewa przebój zespołu The Rembrandts: "I'll Be There for You".

Reklama

Wiadomość o tym, że Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey i Chandler, czyli Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt Le Blanc i Matthew Perry, spotkali się po latach przed kamerą dał ten ostatni. Był to właściwie zaledwie sygnał, bo Perry najpierw umieścił na swoim profilu instagramowym zdjęcie z garderoby. Zdjęcie przedstawiało aktora w charakteryzatorni podczas nakładania makijażu. Podpis pod fotografią głosił: "Kilka sekund przed zjedzeniem pędzla do makijażu. Nie wspominając o spotkaniu z "Przyjaciółmi". Post był widoczny na Instagramie krótko, bo gwiazdor szybko go usunął.

Instagram Post

Według "TMZ" spotkanie zostało nakręcone w ubiegłym tygodniu w studiu Warner Brothers Studios w Burbank, czyli tam, gdzie wcześniej kręcono cały serial. Zdjęcia trwały trzy dni. Magazyn zaprezentował kilka zdjęć z planu, na którym widać słynną fontannę i kilka sprzętów charakterystycznych dla tego serialu, w tym słynną kolorową kanapę. W spotkaniu uczestniczyła publiczność, choć - jak twierdzi TMZ - byli to specjalnie zatrudnieni na tę okazję statyści, przebadani wcześniej na COVID-19, bo nagrania odbywały się w ścisłym rygorze sanitarnym.

Serial "Przyjaciele" miał 10 sezonów, łącznie nagrano 236 odcinków. Ostatni odcinek został wyemitowany 6 maja 2004 roku. Data premiery odcinka specjalnego, który nosić ma tytuł "Friends: The Reunion", nie ostała jeszcze podana. Wiadomo tylko, że pojawi się na platformie HBO MAX. Archiwalne odcinki serialu będą dostępne na platformie HBO GO od 15 kwietnia.

Instagram Post