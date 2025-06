Białko jajka to naturalny składnik, który działa jak delikatny lifting, dając natychmiastowy efekt napięcia skóry. Po nałożeniu tworzy cienką warstwę, która podczas wysychania delikatnie ściąga naskórek. Dzięki temu twarz staje się bardziej napięta, a drobne zmarszczki, w tym tzw. kurze łapki, są mniej widoczne. Skóra po zastosowaniu białka wygląda na gładszą, a jej powierzchnia staje się bardziej jednolita. Dodatkowo pojawia się lekki efekt matujący, co szczególnie docenią osoby z cerą mieszaną lub tłustą.

Sok z cytryny to naturalny sposób na rozjaśnienie i oczyszczenie cery, dzięki wysokiej zawartości witaminy C oraz kwasów owocowych (AHA). Te składniki pomagają nie tylko ujednolicić koloryt skóry, ale także delikatnie usuwają martwe komórki naskórka. W połączeniu z białkiem jajka cytryna działa jeszcze skuteczniej - białko napina skórę, a sok cytrynowy dodaje jej świeżości i blasku.

Dodatkowo wykazuje działanie antybakteryjne i wspiera oczyszczanie porów, co sprzyja redukcji drobnych niedoskonałości. Pomaga także w regulowaniu nadmiernego wydzielania sebum, co czyni go pomocnym składnikiem w pielęgnacji skóry mieszanej czy tłustej. Ze względu na swoje właściwości rozjaśniające i wygładzające cytryna doskonale sprawdza się w pielęgnacji cery dojrzałej, zwłaszcza jeśli pojawiają się na niej przebarwienia posłoneczne i widoczne pory.